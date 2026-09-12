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GündemÜsküdar'da gece yarısı talihsiz kaza: Kamyonetle çarpıştı, hastanede gözlerini açtı
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Üsküdar'da gece yarısı talihsiz kaza: Kamyonetle çarpıştı, hastanede gözlerini açtı

12.09.2026 - 09:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Üsküdar'da gece yarısı talihsiz kaza: Kamyonetle çarpıştı, hastanede gözlerini açtı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kamyonetle çarpışıp refüje çıkan ticari aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 03.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Caddesi’nde meydana geldi. Bulgurlu Caddesi yönünde ilerleyen 34 VN 9124 plakalı kamyonet ile Gürpınar Caddesi’nde seyreden 34 EZT 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce refüje çıktı ardından trafik ışığı direğine çarpıp, devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdarda gece yarısı talihsiz kaza: Kamyonetle çarpıştı, hastanede gözlerini açtı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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