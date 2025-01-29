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Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var

29.01.2025 - 07:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı! Yaralılar var

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyreden otomobil, önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza neticesinde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar tedbir amaçlı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.

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