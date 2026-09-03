Gaziantep’te üretiliyor, dünyaya satılıyor! Harry Potter ile başladı, ABD’den sipariş yağıyor

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Çakıroğlu, "Sabah" ismiyle ABD'deki müşterilere gönderilen ürünlerde kendi markalarını kullanmadıklarını ancak Gaziantep ve Türkiye ibaresinin kullanılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, "Gaziantep ve Türkiye ibaresi üzerinde bulunan yemeniyi dünyanın dört bir tarafına üreterek satıyoruz. Sabah da kendi markasıyla, Gaziantep ve Türkiye ibaresiyle satılıyor. Bu da bizi onore ediyor. Kentimiz ve ülkemizin isminin ayakkabıyı giyen kişiler tarafından görülmesi hepimiz için önemli. Bu yüzden bu çalışmayı önemsiyoruz. Ürünlerimizin yurt dışında satılması bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.