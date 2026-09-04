30 yıl laboratuvar malzemesi üretti, emeklilikte cam ustası oldu! Hikayesi şaşırttı

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Mahkumların yattığı koğuşların zamanla Sanat Sokağı'na dönüştüğünü ifade eden Gölbaşı, "Müzeye gelen ziyaretçilerimiz arada Sanat Sokağı'na geliyorlar. Onlarla tanışıyoruz. Buradaki ürünlerimizi beğenirlerse, dışarıda etkinliklerimiz oluyor. Orada da satışlarımız oluyor. Maksadımız para kazanmak değil, masrafımızı çıkartıp keyifli ve zevkli zaman dilimi geçirmek. Sanat Sokağı'ndaki çoğu sanatkar arkadaşlarımızın maksadı budur. Müzeye uğrayanlar, anne ve babalarının isteği doğrultusunda çok küçük yaştaki çocuklarının etkilenmemeleri için buraya sokmuyor. Onun haricinde ortaokul çağından başlayıp 70-80 yaşına kadar farklı yaş gruplarından ziyaretçilerimiz oluyor. Turlarla gelenler de var. Tabii turlarla gelen herkes Sanat Sokağı'na uğruyor anlamına gelmiyor. Genellikle ‘Arka tarafta ne var' diye merak edip gelenler oluyor. Mesela dün 6 yaşındaki bir çocuğumuz camla tanışmayı çok istedi. Onunla burada keyifli bir zaman geçirdik. Biz de elimizden geldiği kadar, sağlıklarına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde çocuklara cam sanatını deneyimletmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.