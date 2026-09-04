Giresun'da fındıkta yerden hasat devrimi: Bu sayede 3 günlük iş 1 günde bitiyor!

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Karadeniz'in eğimli arazilerinin olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu noktada hasat filesini serme anlamında yaptığımız eğitim çalışmalarında çiftçilerimiz, 'Benim arazim ciddi manada yamaç, fındık hasat filesi olur mu? Sıra arası ve sıra düzeni bahçelerimizde pek yok, file örtü serimi için uygun olur mu?' şeklinde çekince gösterdikleri durumlar oluyor. Yamaç arazide file örtü serilebiliyor, bir üreticimizin bahçesine file örtü sererek bunun uygulanabilir olduğunu gösterdik."