Ümraniye'de metro çalışması sırasında iki bina çöktü

Olay, Ümraniye'de Elmalıkent Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Göztepe - Ümraniye Metro hattında çalışma yapıldığı sırada kısmi çökme meydana geldi. Metro hattındaki çökme nedeniyle Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve daha öncesinde boşaltılmış olan biri dört, diğeri üç katlı bitişik nizamlı iki bina da çöktü. Alt katlarında berber ve terzi olan, üst katları boş olan binaların çökmesiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerine polis ekipleri, belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede olabilecek bir çökme riskine karşı ekipler tarafından bölgede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay hakkında konuşan Yaşar Sağlam, "Bu bina hakkında çökmeden 1 saat önce haberini almıştık. Sonra öğrendik ki bina çökmüş. Burada çok uzun zamandır binalarda hareketlilik vardı. Binalara denge koruyucu mu diyeyim ya da çeşitli aparatlar astılar. Böyle bir şey de bekliyorduk. Şu ana kadar başka binada hareketlilik yok. Burada çoğu bina eski ve bazıları kaçak yapılar. Tahmine göre bina tünele kadar çöktü" şeklinde konuştu.

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Mahalleli Sait Değişici ise, "Aşağı yukarı burada 4 senedir metro çalışması var. 2 ay önce bu binaların altında sıkıntılar olduğu için vatandaşları çıkardılar. Bir hafta önce de tamam dediler yaptık gelebilirsiniz dediler. Benim yeğenim de geldi burada 1 haftadır çalışıyor. Burada 2 binayı boşalttılar, 1 hafta önce de alttan yaptık tamam dediler" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de Göztepe - Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında hasar alan bitişik iki bina çöktü. Binada bulunan berber dükkanın sahibi, öncesinde boşaltılan binada kendilerinin çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi. Yıkılan binanın yanındaki dükkanın sahibi Cemil Uğurlu ise, "Sallantılar vardı, korkularımız vardı. Yıkılacağı zaten belliydi. Tedbirli bir şekilde yıkılabilirdi" dedi.

Göztepe - Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan biri 4, diğeri 3 katlı bitişik iki bina saat 11.30 sıralarında çöktü. Olayda binanın 3 ay önce boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Boşaltılan binada çalışmaya devam eden iki dükkanın olduğu öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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VALİLİK VE İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı. İBB ise binaların 3 ay önce boşaltıldığını açıkladı.

İBB'nin açıklamasında şöyle denildi: "Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala, dökülmeler yaşandı. Çalışmalar durduruldu. Hem kazı çalışmasında, hem de yer üstünde önlemler alındı.

Kazı çalışmaları öncesinde, güvenlik amacıyla 3 ay önce boşaltılan 6 daireli bina ile birlikte etrafta etkilenme ihtimali bulunan 2 bina daha tahliye edildi. İlgili altyapı kurumlarına bilgi verildi. Tüm çevre önlemleri alınarak 3 ay önce güvenlik amacıyla boşaltılan bina, bu sabah saatlerinde çöktü. Alınan tedbirler sayesinde olaydan etkilenen olmadı. Oluşan yıkımla ilgili tespit ve önlem çalışmaları sürdürülüyor"

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BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEDİK

Binadaki berberin sahibi, "Dükkan açıktı, kimse yoktu içeride. Bize erkenden haber verdiler, çıkın boşaltın diye. Biz boşalttıktan sonra da bir yarım saat içinde toprak çökmesi oldu. Bir buçuk saat sonra da ev yıkıldı. Tercihi bize bırakmışlardı, isterseniz sizi çıkaralım diye. Biz çalışmaya devam etmek istedik. Sonra da bu olay yaşandı. Çalışmaların sesini duyuyorduk ama büyük bir sallantı olmuyordu" dedi.

TEDBİRLİ BİR ŞEKİLDE YIKILABİLİRDİ

Çevre sakinlerinden Halil İbrahim Yağcıoğlu, "Sesi duyduk geldik. 6-7 aydır boştu. Altında iki tane dükkan vardı, onlar faaliyetteydi. Onlar da kaçmışlar. Öncesinde binalardan sesler geliyordu, sıkıntılar vardı. Metrodan dolayı daha önce arkadaki binalarda da sıkıntı olmuştu" ifadelerini kullandı.

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Cemal Aktaş, "Bir çökme tehlikesi olduğunu söylemişlerdi. Güvenlik tedbirleri alınmış, sonrasında da durum malum. İçeride tanıdığımız esnaf arkadaşlarımız var. Şükür ki bir can kaybımız olmadı. Binanın yaklaşık 5-6 ay önce tahliyesi olmuştu tedbir amaçlı. Son dönemlerde bir açılma söz konusu oldu ama bu sabah binanın ön tarafındaki peyzaj alanında bir çökme oluştu, sonrasında da bina çöktü. Metro çalışması zamanında sesler oluyordu ama onun dışında da hizmetin gelmesi dolayısıyla bazı şeylere katlanıyorduk" ifadelerini kullandı. Çöken binanın yanındaki bir dükkanın sahibi Cemil Uğurlu da, "3 ay önce tedbiren boşaldı ama bu şekilde olacağını kimse tahmin etmiyordu. Madem yıkılacak, daha kontrollü bir yıkım olabilirdi. Berber çalışmaya devam ediyordu ama yıkım esnasında dükkan boştu. Sallantılar vardı, korkularımız vardı. Yıkılacağı zaten belliydi. Tedbirli bir şekilde yıkılabilirdi" dedi.

SALLANTILAR 1 SENEDE DAHA DA FAZLALAŞTI

Olay yerinden 300 metre ilerideki bir dükkanın sahibi de, "Gürültüleri, patlatma seslerini çok duyduk. Deprem mahiyetinde sesler geliyordu. Özellikle delmelerde, matkaplarda hem ses hem uğultu hem de sallantı oluyordu. Son zamanlarda bu seslerin daha fazla yükseldiğini hissetmeye başladık ve korku başladı doğal olarak. Tedirginiz. Olayı yıkılmadan öncesinde duydum ama sevindirici tarafı içerinin boşaltılmış olduğu. Böyle bir olay bekleniyordu, 3 yıldır da böyle bir çalışma vardı. Sallantılar son 1 senede daha da fazlalaştı çünkü bize yaklaştıkça daha fazla hissetmeye başladık" diye konuştu.