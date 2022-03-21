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Ümitcan Uygun'a takdir indirim yok

Ankara'da Aleyna Çakır davasında 4 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ümitcan Uygun'un ceza gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararınca Uygun'a, suç kastıyla eve girdiği ve benzer suçlardan soruşturması olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmadı.

21.03.2022 - 14:10 |
Ümitcan Uygun'a takdir indirim yok

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'i ölümünden önce darbettiği suçlamasıyla 4 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

"Uygun, suç kastıyla eve girdi"

Kararda, sanığa verilen cezanın nedenleri sıralandı.

Gerekçeli kararda, Uygun'un suç işleme kastıyla eve girdiği, genç kızı tehdit ettiği ve sosyal medyadaki canlı yayın sırasında baygın olan Esen'e tehditlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ümitcan Uygun hakkında suç tarihinden sonra çok sayıda benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğuna dikkat çekildi.

Takdiri indirim uygulanmayacak

Mahkeme kararına göre, Ümitcan Uygun'a etkin pişmalık göstermediği gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmayacak.

Bu nedenle Uygun için takdiri indirim uygulanmamasına karar verildiği ifade edildi.

Darp görüntülerini sosyal medyada yayınlamıştı

Sema Esen, 3 Haziran 2020'de evinde cansız halde bulunmuş, başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun'un 21 yaşındaki genç kızı darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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