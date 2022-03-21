GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOsman Kavala ile ilgili son dakika kararı!
HaberlerGündem Haberleri Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!
ABONE OL

Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

21.03.2022 - 13:30 | | İHA
Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

Gezi davasında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılanan davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNCEL HABERLER

Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlaması

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlaması

Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

Sıradaki Haber
Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

Sıradaki Haber
Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

Sıradaki Haber
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu

Sıradaki Haber