Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
21.03.2022 - 13:30 | | İHA
Gezi davasında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılanan davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.