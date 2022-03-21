°
Şehir seçiniz
    BİST2.1711.27EURO16.370.10USD14.810.17ALTIN919.380.60
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTokat'ın yeni havalimanı 25 Mart'ta açılıyor
    HaberlerYaşam Haberleri Tokat'ın yeni havalimanı 25 Mart'ta açılıyor
    ABONE OL

    Tokat'ın yeni havalimanı 25 Mart'ta açılıyor

    Tokat'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta hizmete açılması bekleniyor.

    21.03.2022 - 13:20 | | DHA
    Tokat'ın yeni havalimanı 25 Mart'ta açılıyor

    Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor. Son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan havalimanı ile ilgili bilgi verdi.

    Tokatın yeni havalimanı 25 Martta açılıyor

    Arslan "Tokatlıların yıllardır beklediği hayali gerçekleşti. Havalimanımızı cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açacağız. Çok modern, her türlü teknik imkana sahip bir havalimanına kavuştu Tokatımız. Her türlü hava koşullarında uçakların iniş ve kalkış yapacağı donanıma sahip. 2 bin 700 metre pist uzunluğuna sahip, 45 metre pist genişliğimiz var. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. Yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...

    Kar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...

    Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

    Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

    TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlaması

    TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

    Devletten işverene ücret desteği! Üretim Sürecine Katılım desteği nedir? Çalışanın maaşı nasıl olacak? Bakan Bilgin açıkladı!

    Sıradaki Haber
    Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

    Osman Kavala ile ilgili son dakika kararı!

    Sıradaki Haber
    Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

    Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

    Sıradaki Haber
    Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu

    Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu

    Sıradaki Haber