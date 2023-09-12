Marmaris Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca tamamlanan soruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan fezlekede, 22 ÅŸikayetÃ§i yer aldÄ±. ÅžÃ¼pheli olarak ifadesi alÄ±nan Zeynep A. bir turizm acentasÄ±nda Kontrat MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ä°ÅŸim gereÄŸi Marmaris'teki ve TÃ¼rkiye'deki otellerle aramÄ±n iyi olmasÄ± sebebiyle yakÄ±n Ã§evremden uygun fiyatlÄ± otel rezervasyonu yapmam konusunda teklifler geldi. Ä°kili iliÅŸkilerimin iyi olmasÄ± sebebiyle indirimli tatil rezervasyonlarÄ± konusunda yardÄ±mcÄ± oldum. YakÄ±n Ã§evrem de bana teÅŸekkÃ¼r amaÃ§lÄ± bin, 2 bin TL tutarlarÄ±nda para atmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra bu iÅŸten para kazanmak ve kÃ¢r elde etmek amacÄ±yla arkadaÅŸ ve akraba Ã§evrem bana teklifte bulundu. Bu ÅŸekilde ucuza otel rezervasyonu satÄ±n almak iÃ§in sermaye veren insanlarÄ±n hesaplarÄ±na yaz dÃ¶nemi satÄ±lan rezervasyondan elde edilen kÃ¢rÄ± gÃ¶nderdim" dedi.

â€œKÃ‚RI Ã–DEYEMEDÄ°ÄžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N ADIMI DOLANDIRICIYA Ã‡IKARDILAR"

2022 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemlerden dolayÄ± hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Zeynep A., "29 AÄŸustos 2022 tarihinde intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±m. YapÄ±lan rezervasyonlarÄ± unuttuÄŸum iÃ§in fazla para Ã¶demek zorunda kaldÄ±m. 20 adet rezervasyon vardÄ±, bu sebeple sermaye veren insanlara para Ã¶deyememeye baÅŸladÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m acenteden de ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±m. Sermaye veren insanlara kÃ¢rÄ± Ã¶deyemediÄŸim iÃ§in baskÄ± gÃ¶rdÃ¼m, adÄ±mÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±lar. DolandÄ±rma kastÄ±m yoktur. BorÃ§larÄ±mÄ± kabul ediyorum. Ãœzerine atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum" dedi.

"TÃœRK MÃœÅžTERÄ°LERE REZERVASYON YAPMA YETKÄ°SÄ° YOKTU"

Fezlekede Zeynep A.â€™nÄ±n otellerle normal bir mÃ¼ÅŸteri gibi mÃ¼nferit olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve bu ÅŸekilde rezervasyon yaptÄ±ÄŸÄ±, grup rezervasyonu yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kuruluâ€™ndan (MASAK) gelen Ã¶n araÅŸtÄ±rma tutanaÄŸÄ±na gÃ¶re, ÅŸÃ¼pheli ile ÅŸikayetÃ§iler arasÄ±nda fazla miktarlarda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± para alÄ±ÅŸveriÅŸleri olduÄŸu tespit edildi. AyrÄ±ca Zeynep A.â€™nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± acente Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Nuri SÃ¼ral'Ä±n, â€œZeynep A.'nÄ±n ÅŸirket adÄ±na yabancÄ± mÃ¼ÅŸteriler iÃ§in ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± rezervasyonlarÄ± otellere yÃ¶nlendirme yetkisi vardÄ±. TÃ¼rk mÃ¼ÅŸterilere rezervasyon yapma yetkisi yoktu" dediÄŸi yer aldÄ±.

"DOLANDIRICILIK KASTI Ä°LE HAREKET ETTÄ°"

Fezlekede, ÅŸikayetÃ§ilerin ÅŸÃ¼pheli Zeynep A. ile otel rezervasyonu alÄ±m, satÄ±m iÅŸi yapma hususunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± ve ÅŸÃ¼pheliye yÃ¼ksek miktarlarda para gÃ¶nderdikleri belirtildi. Zeynep A.â€™nÄ±n da bu paralar ile turizmci olmasÄ±ndan yararlanarak ucuza rezervasyon satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±, sonrasÄ±nda bu rezervasyonlarÄ±n Ã¼zerine kÃ¢r koyarak sattÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¢rdan bir kÄ±sÄ±m parayÄ± ÅŸikayetÃ§ilerin hesaplarÄ±na yolladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde bir sÃ¼re birlikte iÅŸ yaptÄ±ktan sonra para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesildiÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin ÅŸikayetÃ§ilerden aldÄ±ÄŸÄ± paralarÄ± iade etmediÄŸi kaydedildi.Â

KAPIDA KALAN VATANDAÅžLAR DA SUÃ‡ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

ÅžÃ¼phelinin aynÄ± suÃ§ sebebiyle birÃ§ok aÃ§Ä±k soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu olay yÃ¶nÃ¼nden ise dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k kastÄ±yla hareket ettiÄŸi kanaatine varÄ±ldÄ±. Marmaris Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca MuÄŸla AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen fezlekede, Zeynep A.â€™nÄ±n "Zincirleme ÅŸekilde nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§undan 3 yÄ±l 9 aydan 17 yÄ±l 6 aya kadar hapsi istendi. ÅžÃ¼phelinin 22 kiÅŸiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Ã–te yandan Zeynep A.â€™dan otel rezervasyonu satÄ±n alÄ±p otel kapÄ±sÄ±nda kalarak maÄŸdur olan vatandaÅŸlarÄ±n da ayrÄ±ca suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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