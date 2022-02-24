UÃ§uÅŸlar iptal oldu; UkraynalÄ± yolcular Ä°stanbul HavalimanÄ±nda kaldÄ±

Rusya'nÄ±n sabah saatlerinde Ukrayna'ya girmesinin ardÄ±ndan Ukrayna hava sahasÄ± uÃ§uÅŸlara kapatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'dan Ukrayna'ya yapÄ±lacak tÃ¼m seferler iptal edildi. UÃ§uÅŸlarÄ± iptal olan yolcularÄ±n Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda kaldÄ±. Bilet iptal iÅŸlemlerini tamamlayan bazÄ± yolcular havayolu ÅŸirketleri tarafÄ±ndan otellere yerleÅŸtirildi. UkraynalÄ± yolcular Ã¼lkede bulunan ailelerinin durumlarÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

"VARÅžOVA'YA GÄ°DÄ°P ORADAN KÄ°EV'E GÄ°TMEYE Ã‡ALIÅžACAÄžIZ"

UkraynalÄ± Ruslan Lomovytskyi, "Rusya bizim Ã¼lkemize saldÄ±rdÄ±. Bu nedenle burada kaldÄ±k. Bilet deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±p Polonya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. VarÅŸova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. VarÅŸova'dan bulabilirsek tren, otobÃ¼sle Kiev'e gideceÄŸiz. Bir gÃ¼n otelde kalÄ±p yarÄ±n Polonya'ya gideceÄŸiz. AkrabalarÄ±mÄ±zla konuÅŸtuk. Durum ÅŸimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. SavaÅŸ Ã§ok kÃ¶tÃ¼. 7 yÄ±l Kiev'de yaÅŸadÄ±m. Donbas yakÄ±nlarÄ±nda bir kentte doÄŸdum. Rus saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Kiev'e taÅŸÄ±ndÄ±k. SavaÅŸ yine baÅŸladÄ±. " dedi.

Rusya'nÄ±n Perm ÅŸehrine gitmek iÃ§in Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen ve saldÄ±rÄ±lar nedeniyle uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n iptal olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Anna Shcherbakova, "Ukrayna ve Rusya hava sahasÄ± kapalÄ±. Biz bundan dolayÄ± burada kaldÄ±k. UÃ§uÅŸumuzun iptal edilmesinden dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. AÃ§Ä±z, su iÃ§mek istiyoruz. Ã‡ocuklar da var yanÄ±mÄ±zda. Tatil iÃ§in ailecek buraya gelmiÅŸtik. Åžimdi buradayÄ±z ve ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Rusya hÃ¼kÃ¼metinin bizim iÃ§in bir ÅŸeyler yapmasÄ±nÄ± umuyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi almadÄ±k. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ancak herhangi bir bilgi alamadÄ±k. LÃ¼tfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in yardÄ±m edin" diye konuÅŸtu.

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