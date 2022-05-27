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Üç kritik bölgede 7 terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

27.05.2022 - 11:13 | | DHA
Üç kritik bölgede 7 terörist etkisiz hâle getirildi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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