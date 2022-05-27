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'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

27.05.2022 - 11:18 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
'Müsilaj' operasyonu kapsamında Adana'da 4 kişiye gözaltı

Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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