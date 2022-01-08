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Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya ağlarında fenomenler üzerinden kredi kartları ile 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen 32 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

08.01.2022 - 01:34 | | İHA
Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya ağlarında kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında dolandırıcılarla ortak hareket ettiği tespit edilen fenomenlerin de olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Korona temaslısı olduğu öğrenilen bazı şüpheliler evlerinde karantinaya alınırken, 18 yaşından küçük olan şüpheliler götürüldükleri İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 32 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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