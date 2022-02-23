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Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

Tuzla'da iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangın çıkan iplik fabrikası havadan görüntülendi.

23.02.2022 - 00:57 | | İHA
Tuzla'da iplik fabrikasında korkutan yangın

Tuzla'da iplik fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı'nda bulunan ve yat imalatı yapılan ve iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler yandaki karton fabrikasına da sıçradı. Çevre illerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi her iki fabrikadaki alevlere müdahale ediyor.

 

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