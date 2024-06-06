Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, evli mi? Türkiye'nin ikinci astronotunun yaşı ve mesleği

Türkiye yeniden uzay yolcusu. Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek, Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşu, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Haziran 2024’te, ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.



Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak “VSS Unity” yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişecek. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 km ile 90 km aralığında bir irtifaya ulaşacak.

Yaklaşık 3 dakika sürecek bir serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar 7 deney gerçekleştirilecek. Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek deneylerin; bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.