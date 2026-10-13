Şeytan Kalesi'nde içilen her çay kız öğrencilere burs olacak: Ardahan Şeytan Kalesi'nde eğitime dev destek!

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tarihi Şeytan Kalesi'nin izlenebildiği seyir terasının yanında yapımına başlanan kafeteryadan elde edilecek gelirle üniversiteyi kazanan kız öğrencilere burs sağlanacak.

Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki sarp kayalıklar üzerine kurulu tarihi Şeytan Kalesi, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken kalenin ziyaretçiler tarafından hakim bir noktadan izlenebilmesi amacıyla yapılan seyir terasının yanına kafeterya inşa ediliyor.

Ensar Öğüt Vakfı tarafından yapımına başlanan kafeteryanın, ziyaretçilere dinlenme ve ikram imkanı sunmasının yanı sıra bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, seyir terasının Ardahan Valiliği, Çıldır Belediyesi ve Ensar Öğüt Vakfı işbirliğiyle yapıldığını söyledi.

Kafeteryanın yapımını ise vakfın üstlendiğini belirten Azizoğlu, belediye olarak çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti.

Azizoğlu, kafeteryadan elde edilecek gelirin ilçede ikamet eden ve üniversiteyi kazanan kız öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

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"Seyir Terası'nı yaparken orada bir hayalimiz vardı. 'Buraya bir de kafeterya yapalım' demiştik. Kafeteryanın geliri belediyeye, kaymakamlığa, Ensar Öğüt Vakfına gitmeyecek. Biz burayı çalıştıracağız. Gerek seyir terası gerek kafeterya olsun. Buradan gelen para kontrolümüzde bir hesapta takip edilecek. Bu para Çıldır'da ikamet edip üniversite kazanan kızlarımıza burs olarak verilecek. Bunu hepimiz memnuniyetle karşıladık."

Azizoğlu, kafeteryanın 4 ayda hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Projenin hem turizme hem de öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını dile getiren Azizoğlu, "Onun için de şahsım adına, ilçem adına Ensar Öğüt'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah orayı gayet iyi bir şekilde çalıştırıp, okuyan kız çocuklarımıza bir derman olacak. Orası ilçeye bir ivme kazandıracak." dedi.