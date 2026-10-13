Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaradeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

13.10.2026 - 14:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan tarihi palamut bolluğu tezgâhlara bayram havası estirirken, balıkçı esnafı için trajikomik bir maliyet tablosunu da beraberinde getirdi. Ağların dolup taşmasıyla tanesi 33-35 TL seviyelerine kadar gerileyen dev palamutlar, lojistikte kullanılan boş ambalaj kasalarının gerisinde kaldı. Balığın içine koyulup taşındığı tek bir strafor köpük kasasının maliyeti 100 TL'ye ulaşarak içindeki balığı tam üçe katladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

Karadeniz'de son dönemde bollaşan palamut avıyla tezgahlarda palamudun 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Ancak bu durum balıkçılar için trajikomik bir tabloyu da çıkardı. Kilosu neredeyse bir kilograma dayanan dev palamutlar tanesi 35 liradan satılırken, balıkların içine dizildiği boş beyaz köpük kasaları ise balıkçıya 100 TL'ye mal oluyor.

2Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

İçine yalnızca 10 adet palamut sığabilen boş bir strafor kasa tam 100 TL. Yani denizden çıkan taptaze palamut sofraları süslerken, onu taşıyan sıradan ambalaj kendi içindeki balığı tam üçe katlayarak piyasa değerini açık ara geride bırakıyor.

3Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

Durumu özetlerken "Bir palamut 35, boş kasa 100 TL" diyen balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi