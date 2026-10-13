Karadeniz'de trajikomik palamut çelişkisi: 1 balık 33 TL, taşındığı boş köpük kasa 100 TL!

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Durumu özetlerken "Bir palamut 35, boş kasa 100 TL" diyen balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene" dedi.