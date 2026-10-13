Aydın Nazilli’de pazar kurulmayacak, 4 nokta trafiğe kapatılacak! Tarihler açıklandı

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Özellikle pazar alışverişi yapacak vatandaşların ve bölgedeki güzergâhları kullanacak sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi adına alternatif güzergâhların kullanılmasını, trafik işaret ve yönlendirmelerine titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin göstereceği anlayış ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.