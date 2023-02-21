Tutuklu müteahhit sayısı 134’e çıktı

Adalet Bakanlığı talimatıyla kurulan Deprem Suçları Soruşturma Büroları’nca sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan müteahhitlere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman’da çok sayıda vatandaşa mezar olan Huzur Apartmanı’nın müteahhiti Yıldıray Varki önceki gün İstanbul’da yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Varki’nin cezaevine gönderilmesiyle tutuklu sayısı 134’e yükseldi

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Hakkında çıkarılan gözaltı kararıyla aranırken önceki gün İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alınan Nazan Bağcı ise soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalan 128’inci isim oldu. Adıyaman’da yıkılan Bozdoğan Otel’in ortağı Nazan Bağcı’nın ifadesinde, havalimanına yolcu karşılamaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Yıkılan Penta Park Sitesi’nin enkazında hayatını kaybeden müteahhit Hasan A. gibi 11 müteahhitin yaptıkları binaların altında can verdiği belirlenen soruşturmalarda, aranan 85 isimden beşinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Depremin vurduğu 10 ildeki tutuklu ve gözaltılardaki son durum şöyle;

ADANA: KKTC’de gözaltına alınıp tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün dahil haklarında gözaltı kararı verilen 71 isim içerisinde bulunan Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarından sorumlu inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticileri dahil 12 şüpheli tutuklandı, altısı adli kontrol şartıyla, 13 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 13’e yükselen soruşturmada iki kişinin sorgusu sürüyor.

ADIYAMAN: Gürcistan’a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalanan müteahhit Yavuz ile Sevilay Karakuş çifti, Besni’de 123 kişiye mezar olan binaların müteahhidi Şükrü İşitmen, 65 kişinin öldüğü İsias Otel’in sahibi Mehmet Fatih, Ahmet ve Efe Bozkurt ile Zümrüt Apartmanı’nın inşaat sorumlularından Nusret Özavcı, Özkan Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan ile “kolon kesme” iddialarına ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi tutuklandı. Şevket Çerçiler Apartmanı’nın müteahhiti Ersin Tekin, Huzur Apartmanı’nın müteahhidi Yıldıray Varki de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR: Gözaltına alınacak şüpheli sayısının 33 olarak belirlendiği şehirde 15 şüpheli tutuklanıp cezaevine konulurken, İstanbul’da gözaltına alınan Diyar Galeria İş Merkezi’nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ile proje sorumlusu Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje mimar Şeref Kesgün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HATAY: Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ’a kaçarken, Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan Antalya’da, Erdoğan Apartmanı’nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ise Ankara’da yakalanarak tutuklandı.

GAZİANTEP: Bahar Apartmanı’nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı. 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu Sitesi’nin mühendisi A.G., Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve Emre Apartmanı’nın şantiye şefi Nazmi Tosun İstanbul’da gözaltına alındı. Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi ile birlikte yıkılan Emre Apartmanı’nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı. İslahiye ilçesinde yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edilenlerden yedisi de tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ: Yunan adalarına kaçarken teknede yakalanan Mesut Başkır ile Ebrar Sitesi’ni yapan A.D. ve yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K., Sabır Apartmanı’nı yapan Ebubekir Özbey, Türkoğlu ilçesinde gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı. Afşin’deki gözaltına alınan 12 kişiden yedisi tutuklandı beşi adli kontrolle serbest kaldı.

MALATYA: 46 şüpheliden 40’ı gözaltına alınıp 13’ü tutuklandı. Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ifadesinin ardından serbest kaldı.

ŞANLIURFA: 14 kişinin can verdiği Özabacılar Apartmanı’nın proje sorumlusu olarak İstanbul’da tutuklanan Osman Ekren’in ardından ikisi müteahhit dört kişinin daha tutuklandığı soruşturmada, 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı’nın müteahhitleri de dahil 11 kişi gözaltına alındı, biri adli kontrolle serbest kaldı. Haliliye’de çöken Şelli Apartmanı’nda bir müteahhit ve üç işyeri sahibi tutuklandı. Birecik ilçesinde Kaya Apartmanı’nın müteahhidi ve proje sorumlusu ile birlikte tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

OSMANİYE: Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden beşi tutuklanırken, 11 şüpheli serbest kaldı.

TAKİPSİZLİK VEREN SAVCIYA İNCELEME

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay’da depremde yıkılan Rende Sitesi’nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016’da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

‘HİÇBİR DOSYADA GİZLİLİK KARARI YOK’

Adıyaman’da Baro Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte adliye binası önüne kurdukları konteynerde depremzede vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de hukuki destek veriyor. Binası hasar gören ve yıkılan vatandaşlar şikayetçi olmak için konteynere gelerek buradaki avukatların yardımı ile dilekçelerini yazarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, “Olayın hukuki boyutu başladı. Cumhuriyet Başsavcılığımız çok ciddi bir şekilde çalışıyor” dedi.

Öte yandan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan Grand İsias Otel’in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmamaktadır” denildi.