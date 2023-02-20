Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin en net görüntüsü ortaya çıktı.
20.02.2023 - 23:05 |
Hatay'da yaşanan 6.4 şiddetindeki deprem araç kamerasına yansıdı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı ve şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü. O sırada araçta olanlar ise büyük panik yaşadı. Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.