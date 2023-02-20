Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü

Hatay'da yaşanan 6.4 şiddetindeki deprem araç kamerasına yansıdı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı ve şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü. O sırada araçta olanlar ise büyük panik yaşadı. Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.