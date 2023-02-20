Bakan Soylu: Samandağ ve Defne'de yıkımlar var

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şu bilgileri aktardı: İçişleri Bakanı Soylu Maraş'taydı ve dakikalar önce Hatay'a havalandı. Samandağ ve Defne ilçesinde yıkımlar var. Samandağ'da bir kadının başına taş düşmüş. Vefat ettiğine dair haberi aldık. Enkaz altındaki 4 kişiden 1'i enkazdan çıkarılmış. Defne'de 4 kişi enkaz altında kalıyor 1 kişi çıkarılıyor. Samandağ ve Defne'de ekipler arama ve tarama faaliyeti yürütüyor. Bu depremde riskli yapıların yıkıldığına dair ihbarlar geldi.