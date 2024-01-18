Türkiye'nin uzay rüyası gerçek oluyor!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak roket, bu gece 00.49’da fırlatılacak.

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

YENİ BİR ERTELEME OLACAK MI?

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.