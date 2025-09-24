Türkiye'nin üretiminde üst sıralarda yer alıyor! En geç hasatlardan biri burada

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.09.2025 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

304 Bin dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığı Adıyaman'da hasat başladı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyünde başlayan Antep fıstığı hasat etkinliğine Tut Kaymakamı Celal Güngör, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kurum çalışanları, çok sayıda vatandaş ve çiftçiler katıldı.

Adıyaman'ın önemli üretim merkezlerinden biri olan Tut ilçesinde, Antep fıstığı hasadı için özel bir etkinlik düzenleniyor. Yalankoz Köyü'nde gerçekleştirilen hasat etkinliği hem çiftçilerin emeklerini taçlandırmayı hem de bölgenin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Verimli toprakları ve elverişli iklimiyle dikkat çeken Tut ilçesi, kaliteli Antep fıstığı üretiminde öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon 845 bin dekarlık alanda Antep fıstığı üretimi yapılırken, bunun önemli bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde gerçekleştiriliyor. Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretim kapasitesiyle Adıyaman, Türkiye genelinde üst sıralarda yer alıyor.

İlde toplam meyvecilik alanı 604 bin dekara ulaşırken, bunun 304 bin dekarı Antep Fıstığına ayrılmış durumda. Bu oran, meyve alanlarının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ediyor. Tut ilçesinde ise 34 bin dekarlık alanda Antep Fıstığı yetiştiriciliği yapılıyor.

Özellikle Yalankoz Köyü ve çevresinde yetiştirilen Antep Fıstıkları, yüksek aroması ve kalitesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Hasada katılan Tut Kaymakamı Celal Güngör ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, üretim hakkında bilgiler alarak çiftçilere de kolaylıklar diledi.

