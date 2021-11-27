Â Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kaybolduktan 10 gÃ¼n sonra cansÄ±z bedeni bulunanÂ Â MÃ¼slÃ¼me YaÄŸal'Ä±n annesi ile biri kardeÅŸi 4 Ã§ocuÄŸun koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸÃ¶yle denildi:Â "BasÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan, kÃ¼Ã§Ã¼k MÃ¼slÃ¼meâ€™nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ile ilgili haberler nedeniyle aÅŸaÄŸÄ±daki aÃ§Ä±klamanÄ±n yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi duyulmuÅŸtur.ÂMersinâ€™in GÃ¼lnar ilÃ§esinde Ã§ocuk MÃ¼slÃ¼meâ€˜nin cansÄ±z bedeninin bulunmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uzmanlarÄ± aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Aile bireyleri ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve hanede gerÃ§ekleÅŸtirilen sosyal inceleme neticesinde, dÃ¶rt Ã§ocuk hakkÄ±nda devlet korumasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 1 ve 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ailenin 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 2 erkek Ã§ocuÄŸu kolluk kuvvetlerinin desteÄŸi ile BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda bakÄ±m ve koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Â AyrÄ±ca, Anne S.Y. de bir kadÄ±n konukevine yerleÅŸtirilmiÅŸtir.Â Olayla ilgili GÃ¼lnar Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu soruÅŸturma sonucunda dede H.Y. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±n ikincil Ã¶rselenmeye maruz kalmasÄ±nÄ± engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliÄŸinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in ilgili birimlere, gizlilik kararÄ±na riayet edilmesi yÃ¶nÃ¼nde baÅŸvuruda bulunulmuÅŸtur. GerÃ§eklerle, haber alma ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle baÄŸdaÅŸmayan bir kÄ±sÄ±m haberlerle ilgili eriÅŸim yasaÄŸÄ± kararÄ± alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸtir.Â H.Yâ€™nin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± hukuki sÃ¼reÃ§ BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan takip edilmektedir.