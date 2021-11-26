Müslüme ile ilgili flaş açıklama! Mersin Barosu suç duyurusunda bulunacak

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Müslüme ile ilgili gizlilik kararına ve yayın yasağına uymayanlara tepki gösterildi.

Çocuk Hakları Merkezinin açıklamasında, “Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili, soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada, ‘DNA testi sonucuna ulaşıldı. Müslüme’nin dedesi babası çıktı’ şeklinde yer alan asılsız haberleri Mersin Barosu olarak üzüntüyle takip etmekteyiz” denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada konu ile ilgili aileye ve kardeşlere zarar verici, yıpratıcı açıklamaların yer almasının da bir suç olduğu belirtilen açıklamada, “Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için, basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız.

Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında ise suç duyurusunda bulunacağımızı basına ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Soruşturmanın en sağlıklı şekilde yürütülmesi için herkesin hassasiyet göstermesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.