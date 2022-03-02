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DünyaTürkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelere ilişkin flaş çağrı! 'Sokağa çıkma yasağı başlamadan gelin'
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelere ilişkin flaş çağrı! 'Sokağa çıkma yasağı başlamadan gelin'

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin önemli bir çağrıda bulundu; "Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir" denildi.

02.03.2022 - 16:19 |
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelere ilişkin flaş çağrı! 'Sokağa çıkma yasağı başlamadan gelin'

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliyelerle ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Kıymetli Vatandaşlarımız, Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir.

Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz. Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır:

Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler. Saygıyla duyurulur, T.C. Kiev Büyükelçiliği



8'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR

Kiev'de akşam 18.00'den sabah 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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