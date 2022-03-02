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DünyaAvrupa Birliği'nden son dakika Rusya kararı! Çıkarıldılar...
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Avrupa Birliği'nden son dakika Rusya kararı! Çıkarıldılar...

Avrupa Birliği'nden son dakika Rusya kararı! Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde bugün yayınlanan karara göre Rusya'dan 7 banka, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı uygulanan yaptırımların parçası olarak SWIFT mesajlaşma sistemi dışına çıkarıldı.

02.03.2022 - 15:15 |
Avrupa Birliği'nden son dakika Rusya kararı! Çıkarıldılar...

AB, SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılan Rus bankalarına operasyonlarını sona erdirmeleri için 10 gün süre verdi. SWIFT sistemi dışına çıkarılan Rus bankaları; VTB, Bank Otrkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve Gazprom'un bankası Gazprombank, AB'nin Rusya'dan doğal gaz ve petrol almaya devam ediyor olması nedeniyle SWIFT dışına çıkarılmadı.

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