Rusya Ukrayna ikinci görüşme ne zaman? 2. görüşme bugün mü yapılacak, saati belli mi?

Rusya-Ukrayna savaşında çatışma şiddetleniyor. Savaşın 7. Gününde Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi devam ediyor, gece boyu kentten patlama sesleri geldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk geceyi sığınaklarda geçiriyor. Harkov'da ise çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediliyor, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a da hava birlikleri indi. Herson kentinin kontrolünü ise Rusya’nın eline geçti. ABD hava sahası ise tüm Rus uçaklarına kapatıldı. Gözler Rusya Ukrayna arasında yapılacak ikinci görüşmede…

RUSYA UKRAYNA İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ukrayna ve Rusya arasındaki ikinci tur görüşmelerinin bugün akşam saatlerinde yapılacağı duyuruldu.

Rusya-Ukrayna arasındaki ilk müzakere görüşmesi Pazartesi günü Belarus’ta yapılmıştı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” demişti.