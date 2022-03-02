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Kiev’de son durum! Rusya Kiev’e girdi mi, Kiev’i aldı mı?

Kiev düştü mü? Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Rus hava birlikleri Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'a indi, Herson’ı ise kontrolüne geçirdi. ABD hava sahası tüm Rus uçaklarına kapatırken, iki ülke arasındaki müzakerelerin ikinci turu bu akşam yapılacak. Peki, Rusya Kiev’e girdi mi, Kiev’i aldı mı? Kiev’de son durum…

02.03.2022 - 15:47 |
Kiev’de son durum! Rusya Kiev’e girdi mi, Kiev’i aldı mı?

Ukrayna ve Rusya arasındaki ikinci tur görüşmelerinin bugün akşam saatlerinde yapılacağı duyurulurken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "206 topçu ve havan topu, 46 insansız hava aracı imha edildi. 67 hedef, 38 hava savunma sistemi 51 radar istasyonu vuruldu." açıklaması yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson kentinde kontrolü sağlayarak şehri ele geçirdiklerini duyurdu, Rus hava birlikleri de Harkov'a indi. Söz konusu gelişmelerin ardından Kiev’de son durum merak ediliyor, Rusya’nın Kiev’i alıp almadığı sorgulanıyor.

Kiev düştü mü?

Kiev’de TV kulesi vuruldu. Kiev'deki saldırıda, Ukrayna Acil Durumlar Servisi ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi devam ederken, gece boyu kentten patlama sesleri yükseldi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk geceyi sığınaklarda geçirdi. 

 

 

 

 

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