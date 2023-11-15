Türkiye’nin Gazze’deki Filistinliler için gönderdiği yardımlar Mısır’a ulaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler için gönderdiği yardımlar Mısır’a ulaştı. Kayseri Havalimanı’ndan sivillere yönelik sağlık hizmeti sunmak için personel ve 23 palet tıbbi malzeme ile havalanan askeri uçak, saat 16.00 sıralarında Mısır’ın El-Ariş Havalimanı’na indi.

Uçakta, uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı olmak üzere 9 kişilik sağlık ekibi, Filistinli kanser hastalarının tedavi için Türkiye'ye sevk edilmesinde refakatçi olacak.