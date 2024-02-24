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Türkiye'den Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yılına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini açıkladı.

24.02.2024 - 10:45 | | ANKARA, (DHA)
Türkiye'den Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yılına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

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