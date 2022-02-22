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Türkiye'den Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi: Kararı kabul edilmez buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

22.02.2022 - 01:37 |
Türkiye'den Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi: Kararı kabul edilmez buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.

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