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Türkiye'den son dakika Ukrayna uyarısı: Bölgeden ayrılın

Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir” açıklamasını yaptı.

22.02.2022 - 00:40 |
Türkiye'den son dakika Ukrayna uyarısı: Bölgeden ayrılın

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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