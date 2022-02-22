Putin'in kritik kararına dünyadan tepki yağıyor: Sert karşılık verilecek

Rus medyası Putin'in kararını resmen duyurmasından önce Kremlin'e dayandırdığı haberinde tanıma hamlesinin geleceğini bildirmişti.

Bu gelişme sonrası Putin'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a görüşüp kararını ilettiği açıklandı.

BERLİN YÖNETİMİ'NDEN KINAMA

Berlin Yönetimi telefon görüşmesi sonrası hızla tepki gösterdi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Putin kararını resmen açıklamadan kritik bir mesaj vermişti. Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler de tarafları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün altını oyacak "tek taraflı hamlelerden" sakınma çağrısı yapmıştı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLÂL

Putin'in dünya televizyonlarından naklen yayınlanan konuşmasının ardından ilk tepki gösteren ülkelerden biri ise Birleşik Krallık oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlâl" olarak değerlendirdi. AB yaptırımların masada olduğunu hatırlattı.

STOLTENBERG: MOSKOVA BAHANE ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanksın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yaptı.

Stoltenberg, "2015 yılında, Rusya’nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor" dedi.

UKRAYNA'YA DESTEĞİ YİNELEDİ

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, "Müttefikler, Rusya’yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna’dan güçlerini çekmeye çağırıyor" dedi.

"BİRLİK, SERTLİK VE KARARLILIKLA KARŞILIK VERİLECEK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin'in kararını kınadı. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki AB yetkilisi, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlâlidir" ifadelerine yer verdi. Leyen ve Michel, "Ukrayna ile dayanışma halinde Avrupa Birliği ve ortaklarının birlik, sertlik ve kararlılıka karşılık vereceğini" belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden, Putin'in isyancıları tanıma hamlesinin karşılıksız kalmayacağı yolunda ortak mesaj verdi.