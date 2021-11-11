Türkiye'den Avrupa'daki göçmen kriziyle ilgili sert açıklama: Reddediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasa dışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığının ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıklarının üzüntüyle görüldüğü belirtildi.

Yaşanan çok boyutlu sorunun bu yıl 70. yılı kutlanan Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz."

Türkiye'nin yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma bu konuda sorumlu ve duyarlı olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.