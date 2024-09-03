Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.
03.09.2024 - 16:51 |
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Ekim'de uygulanacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı.
Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.