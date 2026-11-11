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Hırsızlık için tırmandı, mahsur kaldı! Kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi

11.11.2026 - 15:55Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Hırsızlık için tırmandı, mahsur kaldı! Kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi

İstanbul Güngören'de hırsızlık amacıyla bir daireye girmeye çalışan şüpheli, tırmandığı pencerede sıkışarak mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca bulunduğu yerden inemeyen şüpheli, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve gözaltına alındı.

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İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan ilginç olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Hırsızlık amacıyla bir daireye girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli, tırmandığı pencereye sıkışınca mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca bulunduğu yerden kurtulamayan şüpheli, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı binanın önüne gelen şüpheli, girişte bir bekçinin bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine binaya farklı bir noktadan girmeye çalışan şüpheli, giriş kattaki iş yerinin duvarına tutunarak kabloların üzerinden tırmandı. Dairenin penceresinden içeri girmek isteyen şüpheli, pencere kısmında sıkışarak kaldı.

Hırsızlık için tırmandı, mahsur kaldı Kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi

1 SAAT BOYUNCA PENCEREDE MAHSUR KALDI

Ne içeri girebilen ne de aşağı inebilen şüpheliyi gören mahalle sakinleri, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerle de tartıştığı belirtilen şüpheli, yaklaşık 3 metre yükseklikte mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla şüpheliyi bulunduğu yerden kurtardı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Aysel Hamarat, şüphelinin önce kapının kilidini kırarak binaya girdiğini, içeride insanların bulunduğunu fark edince dışarı çıktığını söyledi. Hamarat, şüphelinin daha sonra pencereden tırmanmaya çalıştığını belirterek, "1 saat orada asılı kaldı. Sonra polis, itfaiye, ambulans geldi. Kişiyi indirdiler. 'Kablo falan çalacağım' demiş ama bilmiyorum. Polis kişiyi götürdü" ifadelerini kullandı.

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Mahalle sakinlerinden Vedat Sümer ise şüphelinin pencerede asılı kaldığını komşularının fark ettiğini belirtti. Olayın gündüz saatlerinde yaşandığını söyleyen Sümer, "Güpegündüz kablo çalmak çok akıl ve mantık dışı. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden atlayamadı. Polis, itfaiye ekipleri geldi, aşağıya indirip götürdüler" diye konuştu.

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