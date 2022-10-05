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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

Adalet Bakanlığı heyeti, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde oluşturulan 'Daimi Ortak Mekanizma' kapsamında İsveç Adalet Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelerek, ülkeden iadesi talep edilen PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin dosyaları gündeme getirdi.

05.10.2022 - 17:18 | | ANKARA, (DHA)
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri görüştü

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında; Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri, Ankara'da bir araya geldi. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bakanlık heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, başkanlık etti. Toplantı, 7 saat sürdü. 

Toplantıda; PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek,

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terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edildi. İade talepleri daha önce reddilen PKK mensubu isimler hakkındaki talepler de yeniden gündeme getirildi. 

Türkiye'nin İsveç'ten iade talepleri arasında; FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.

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