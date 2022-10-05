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İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

05.10.2022 - 17:08 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT) Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklarca "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" açıklaması yapıldı.

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