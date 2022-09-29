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Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu’na 2022-2024 döneminde görev almak üzere Türkiye’nin seçildiğini açıkladı.

29.09.2022 - 19:08 | | İHA
Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) Yönetim Kurulu’na 2022-2024 döneminde görev almak üzere seçilmiştir. UAEA’nın Viyana’da düzenlenmekte olan 66’ncı Genel Konferansı’nda bugün yapılan seçimler neticesinde ülkemiz, Batı Avrupa Grubu’ndan Danimarka ile birlikte bu görevi üstlenmiştir. Türkiye Yönetim Kurulu’nda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı. Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans’ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır” denildi.

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