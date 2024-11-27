Türkiye soğuk hava ve kar yağışına teslim! Yurt genelinde 16 ilde eğitime ara verildi

Yurt genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü bazı illerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ARTVİN

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri’nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır.”

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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KAYSERİ

Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 27 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerimizin tamamında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk Mahallesi'nde bulunan okulları ile Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, Ünye İlçemizin Pelitliyatak Mahallesi’nde bulunan okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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SİVAS

Sivas’ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

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BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

TRABZON

Trabzon'un iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araklı ilçemizde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka ilçemizde Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26.11.2024 salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada taşımalı eğitime Çarşamba günü ara verildiği açıklandı. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Erzincan Valiliği'nin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı Erzincan Merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki kar tatili bir gün daha uzatılırken, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Yedisu ilçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında; Adaklı ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle tedbirler alınırken aynı zamanda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullar yarın tatil edilirken, 3 dağ geçidine ağır tonajlı araçların girişine kısıtlama getirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00’dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00’a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

GİRESUN

Giresun’un iç kesimlerinin etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla gelen tatil çocukların yüzünü güldürdü. Tatili ve karı fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, boş kalan sokakları kayak pistine çevirdi. Soğuğa aldırmadan karda oynayan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ise kar tatili nedeniyle köy yollarının ve ilçelerin komşu ilçelerle ulaşıma kapandığı karın tadını ise çocukların çıkardığını ifade etti.

Öte yandan Giresun’un Alucra’da, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan 233 köy yolunun ise ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

SAMSUN

Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı.

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime 1 günlük kar tatili molası verilmiştir" dedi.

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinin tamamında, şehir merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilerek, Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, Karabük ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.