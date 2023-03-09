Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme sonrası açıklama

İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda sona erdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Türkiye aleyhine protestolar nedeniyle durdurulan ve bugün yeniden başlatılan üçlü görüşmenin ardından toplantıda Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından sağladığı desteklerden bahseden Kalın, "Bugün, Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında geçen yıl NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat çerçevesinde tesis ettiğimiz daimi ortaklık mekanizmasının üçüncü toplantısını Brüksel'de NATO karargahında gerçekleştirdik. Heyetimizde Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bir istihbarat teşkilatından arkadaşlarımız da yer aldılar. Heyetimiz ilk olarak NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede, NATO'nun deprem sürecinde Türkiye'ye sağladığı destek ve katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonra da özellikle geçici barınma sağlanması konusundaki desteklerinin devam edeceği yönünde de teyidini almış olduk. Bundan dolayı da özellikle NATO Genel Sekreteri'nin bu konudaki çabaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE 2 ÜLKENİN TERÖRE KARŞI DURUŞUNU GÖRMEK İSTİYOR

Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU KONUSU

Üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtirken, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Ayrıca memorandumda Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye yönelik silah ambargosu bulunmadığını teyit ederken, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz sene haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın üçüncü toplantısında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için benzeri görülmemiş adımlar attı. Artık tüm müttefiklerin onay sürecini tamamlama ve Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Finlandiya ve İsveç'i ittifakın tam üyeleri olarak karşılama zamanıdır” dedi.

NATO tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın toplantıda üçlü memorandumun uygulanması için atılan somut adımları görüştükleri belirtilerek, üçlü memorandumda mutabık kalındığı üzere ülkeler arasında herhangi bir silah ihracatı kısıtlaması olmadığı ifade edildi. Üç ülkenin terörle mücadele işbirliğini önemli ölçüde geliştirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, İsveç’in şu anda terör örgütü PKK da dahil olmak üzere terörle mücadele yasasını sıkılaştırma sürecinde olduğu belirtildi. Açıklamada, tarafların Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etme kararının tarihi olduğu, hem Finlandiya hem de İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olacağı ve üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli faydaları konusunda da mutabık kaldıkları ifade edilen açıklamada, tarafların bu formatta iş birliğini sürdürme ve Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki zirveden önce tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıkları belirtildi.