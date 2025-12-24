Türkiye için önemli bir tarım ürünü! Milyonlarca dolar gelir elde ediliyor

Haberin Devamı

Malatya, kuru kayısı ihracatında 2025 yılı için hedeflenen 100 bin ton ihracat rakamını yakalayamamasına rağmen ülke ekonomisine önemli miktarda gelir sağladı. Kuru kayısı ihracatında 11 aylık verileri açıklayan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Bu yıl hedeflediğimiz rakamları yakalayamadık. Bunun sebebi nisan ayında yaşamış olduğumuz zirai don. Kuru kayısı ihracatında beklentilerimizi ve hedeflerimizi tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Tabii son çeyrekte ilk 11 aylık süre içerisinde gerçekten çok önemli miktarlarda kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. 11 aylık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 45 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla burada da yaklaşık 275 milyon dolarlık da bir gelir elde etmişiz. Bu yıl başında aslında 100 bin ton ihracat ila 750 milyon dolarlık bir gelir hedef belirlemiştik ama nisan ayında yaşanan zirai donda Malatya maalesef mahsulünün tamamını kaybetti" dedi.



"Malatya ve Türkiye için önemli bir tarım ürünü olmaya devam ediyor"

Nisan ayında yaşanan zira don afetinden sonra stoklardaki 50 bin ton kuru kayısının piyasaya sağlıklı bir şekilde sürüldüğünü belirten Başkan Özcan, "Bakanımızın zirai dondan hemen sonra Malatya ziyaretinde belirtmiş olduğu stoklarımızdaki 50 bin ton ürünü nisan ayından bu yana sağlıklı bir şekilde her ay ortalama 3 bin ton ihracat gerçekleştirerek şu anda devam ettiriyoruz. Aralık ayında da tahminimiz odur ki yine 3 bin ton bir ihracatla bu ayı kapatacağız. Bu zirai donun etkilerine, depremin oluşturduğu olumsuzluklara, şehirde fiziki olarak görmüş olduğumuz bir takım sıkıntılara rağmen aslında kayısı hala Malatya ve Türkiye için önemli bir tarım ürünü olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.





"275 milyon dolar Malatya'nın kasasına girmiş durumda"

Başkan Özcan, ihracat ortalamalarının geçen yıllara oranla şu an itibariyle 9,5 doların üzerine çıktığını kaydederek, "Son 3 ayı tahlil ettiğimizde de rakamlarımız çok iyi. İnşallah ocak ayından sonra da yine sezona kadar biz dünyadaki bütün tüketici kitlelerini özellikle Malatya kayısının kendisi için kırmızı çizgi olarak gören ülkeleri ve tüketiciyi bu üründen mahrum bırakmayacağız. Yıl sonu hedefimiz 300 milyon dolar. Bu yıl 50 bin ton ihracat yapabilir miyiz diye bir gayretimiz var ama aralık ayı sonunda inşallah bu rakamlar gerçekleşir diye düşünüyoruz. Kasım ayı sonu itibariyle 11 aylık ve son çeyrekteki ihracat rakamlarımız şu anda 45 bin ton civarında. Kuru kayısı ihracatı bununla beraber 275 milyon dolar da şu anda hem ülkemizin hem üreticimizin hem Malatya'nın kasasına girmiş durumda. İnşallah geri kalan stoklardaki ürünümüzü de ocak ayından sonra ihracatını devam edeceğiz" dedi.



Zirai donun yaralarının sarılması adına merkezi hükümetten ciddi desteklerin verildiğini de belirten Özcan, "Gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek merkezi hükümetimizin ve tarım bakanlığımızın çok yoğun gayretleriyle üreticilerin 1 yıllık bakım masrafları önemli oranda karşılandı. ÇKS ve TARSİM üzerinden Malatya'ya 7 milyarın üzerinden destek geldi. Malatya çiftçisi önümüzdeki mahsule hazır. İnşallah Malatya, tarım ürünleri grubunda kayısıyla birlikte yine dünyanın en önemli şehri olmaya devam edecek" diye konuştu.