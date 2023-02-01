Türkiye için büyük risk! Uzmanlardan kritik uyarı: Halı, araba yıkamayın, her gün duş almayın

Türkiye, son yıllarda kuraklık riskiyle karşı karşıya kalırken, uzmanlar ortak akılla acilen kuraklık eylem planlarının hazırlanarak adım adım uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye genelinde birkaç gündür görülen yağışların, hem barajlar hem de tarımsal üretim için yeterli olmadığını belirten uzmanlar, tarımda, sanayide ve evlerde suyla birlikte enerjinin de verimli kullanılması konusunda sosyal medya, radyo, ve televizyonlar, reklam panoları aracılığıyla uyarılar yayınlanmasını istiyor. Uzmanlar Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu. işte uzmanların uyarları ve tasarruf önerileri:

Meteoroloji Mühendisleri Odası başkanı Fırat Çukurçayır: Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu kullanın

Yağışlar parayla alınmıyor: Önümüzdeki süreçte yağışlar mevsim normallerinde gitmezse tarımda rekolte düşecek, gıda fiyatları da daha hızlı artacak. 2-3 yıldır Kuraklık yaşıyoruz ama birkaç gün yağmur yağınca sorun ortadan kalktı, sanıyoruz. Yağışlar parayla satın alınamıyor o zaman tasarruf, ülke gündeminin birinci maddesi olacak. Suyun yüzde 75’i tarımda, yüzde 13’ü sanayide ve yüzde 12’si de evlerde kullanılıyor.

Kuraklığa dayanıklı ürünler ekilsin: Tarımda ürün deseni değişikliğiyle, kuraklığa dayalı türlerle, damla sulama sistemleriyle tasarrufa gidilmeli, çiftçi teşvik edilmeli.

Tıraş olurken musluk akmasın: Bizler tıraş olurken, diş fırçalarken suyu boşa akıtmayacağız. Sadece su değil enerji tasarrufu da yapacağız ki elektrik üretimi sağlayan barajlarda gereksiz su kullanımı önlensin.

Her gün kıyafet değiştirmeyin: Günlük kıyafet değiştirmeyecek, duş almayacak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu kullanacağız. Kuraklıkla mücadele sadece kamu kuruluşunun yapacağı bir şey değil; topluca mücadele etmeliyiz.

Çevre Profesörü, Çevre Bakanlığı Eski Müsteşarı Mustafa Öztürk: Kar ve yağmur hasat edilmeli

Bu yaz zor geçebilir: Yağışların başlaması olumlu bir gelişme ama yeraltı sularını besleyip beslemediğini bilmiyoruz. Biz bu yağmur ve kar sularını hasat etmediğimiz sürece bahar ve yaz aylarını zor geçirebiliriz. Yağmur hasatı çok maliyetli bir yatırım değil. İsveç, Norveç, İsviçre, Amerika su fakiri olmadıkları halde kar suyunu hasat etmeye başladılar. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çatılara hasat sistemleri kurulmasına destek verilip yağmur ve kar sularının toplanarak gerektiğinde kullanımı sağlanmalı.

Biyohendekler kurulsun: Çevre Bakanlığı da tüm arıtma sistemlerinin ileri arıtmaya dönüştürülmesini zorunlu kılarak, bu suların sulama ve kullanma suyu olarak kullanımını teşvik etmeli ki hem sanayide hem tarımda kullanılan su miktarı düşürülebilsin. Tarım arazilerine biyohendekler kurularak, yağmur suyunun akışı yavaşlatılıp yeraltı suyuna karışması sağlansın. Türkiye artık suyu az seven bitki ve meyve türlerine geçsin.

Sifonlara pet şişe koyun: Basında, sosyal medyada suyun az kullanımı konusunda halk sürekli uyarılsın, halı, araba yıkamayın, her gün duş almayın, musluk ve sifonları değiştirin, sifonların içine pet şişeler yerleştirin diye. Yoksa bu susuzluk gıda güvenliği riskini de beraberinde getirecek.