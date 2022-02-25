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Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2’ye çıkartıldığını açıkladı.

25.02.2022 - 00:25 | | İHA
Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2’ye çıkartılmıştır. Acil durumlar için” denildi.

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