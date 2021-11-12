Türk liderler cuma namazını Fatin Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelen liderler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından karşılandı.

Daha sonra Fatin Rüştü Zorlu Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafir ülkelerin liderleri, cuma namazını burada kıldı.

Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ortak hedefimiz ve duamız, bütün insanlığın huzuru, barışı ve selametidir" başlıklı hutbe okudu.

Namazın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev zirvenin yapılacağı binaya geçti.