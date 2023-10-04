Türk İHA'ları dünya gündeminden düşmüyor! ABD basını yazdı: Siyasi nüfuz kazandırdı

Dünya aylardır Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için çaba harcıyor. Diplomatik çabalar henüz istenilen sonuca ulaşamazken, savaş küresel silah pazarının ciddi oranda büyümesine neden oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başta Avrupa ve NATO üyesi ülkelerde silah harcamaları arttı.

Dünyanın birçok kriz bölgesinde ise Türk yapımı İHA ve SİHA'ların başarısı öne çıktı. ABD merkezli Bloomberg Arap coğrafyasında bu silahlara artan ilgiyi kaleme aldı.

Küresel silahlanmanın arttığına dikkat çeken Bloomberg, 'Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatı da istikrarlı bir şekilde arttı' dedi. Bu durumun siyasi etkisine dikkat çekilen yazıda şu yoruma yer verildi;

'Bu da Türkiye'ye Ortadoğu içinde ve ötesinde daha fazla siyasi nüfuz kazandırdı.'

Newsweek ise Ukrayna'nın seyir füzeleri fırlatabilen Türk yapımı insansız hava araçlarını alabileceğini yazdı. ABD merkezli dergi bunun gerçekleşmesinin savaşta önemli sonuçları olacağını yazdı ve şu yorumda bulundu;

'Bu, Kiev'in Rusya'nın savunma hatlarının arkasına saldırma yeteneğini artıracak.'

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Haberde Akıncı'nın askeri kabiliyetlerine dikkat çekildi ve İngiliz drone uzmanı Steve Wright'ın görüşlerine yer verildi. İngiliz uzman 'Akıncı, Bayraktar'ın artık ünlü olan TB2 drone'undan daha büyük bir adım' dedi.

İlk olarak 2020'deki savaşta Türk SİHA'larını kullanan ve büyük bir zafere imza atan Azerbaycan bölgedeki dengeleri değiştirmeyi başardı.

Son olarak 24 saat içinde Karabağ'da istediğini alan Azerbaycan'ın zaferini değerlendiren Al Monitor 'Dağlık Karabağ hükümetinin 30 yıl sonra düşmesi Türkiye'yi güçlendirebilir, İran'ı ise zayıflatabilir' yorumunda bulundu.