GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Türk donanması Boğaz'da dosta güven düşmana korku verdi
ABONE OL

Türk donanması Boğaz'da dosta güven düşmana korku verdi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçiş töreni havadan görüntülendi. Boğazda görsel şölen oluşturan gemiler, dosta güven düşmana korku verdi.

29.10.2023 - 19:09 | | İHA
Türk donanması Boğaz'da dosta güven düşmana korku verdi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıyor. TCG Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yapıyor. Gemilerin geçişi dron ile görüntülendi. Boğazda görsel şölen oluşturan gemiler, dosta güven düşmana korku verdi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TOGG sahipleri bir araya geldi! 100. yıl konvoyu yaptılar

TOGG sahipleri bir araya geldi! 100. yıl konvoyu yaptılar

Türk donanması Boğaz'da dosta güven düşmana korku verdi

Türk donanması Boğaz'da dosta güven düşmana korku verdi