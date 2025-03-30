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Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk sefer tarihi belli oldu! Kültür raylarla buluşacak

30.03.2025 - 12:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin ilk sefer tarihi belli oldu! Kültür raylarla buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yeni sezonun ilk seferine 11 Nisan'da çıkacağını belirterek, "Tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer yapacağını bildirdi.

Trenin, Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edeceği bilgisini veren Uraloğlu, "Trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan tren seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turistik Diyarbakır Ekspresinin ilk sefer tarihi belli oldu Kültür raylarla buluşacak

Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da 3 saatlik mola vereceğini aktardı. Bu sürede yolcuların Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebileceğini vurgulayan Uraloğlu, trenin Diyarbakır'a varış saatinin ise ertesi gün 16.23 olarak planlandığını kaydetti.

Dönüşte Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenin Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saat duracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara'ya tahmini varış saati ise (ertesi gün) 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

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Turistik Diyarbakır Ekspresinin ilk sefer tarihi belli oldu Kültür raylarla buluşacak

"KÜLTÜRÜN RAYLARLA BULUŞTUĞU BİR PROJE"

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizminin canlanması açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."

Tren seferleri için biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden satın alınabiliyor.

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